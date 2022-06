Soñadores conmemoran diez años de DACA sin justicia en EEUU

Son muchos años de espera, de lucha por una legalización. Al conmemorarse diez años de DACA aún no hay justicia.

Los dreamers de California tomaron sus maletas para abordar un avión que los llevara a Washington DC a reunirse con más jóvenes inmigrantes y juntos conmemorar los diez años de DACA pero también decir fuertemente que rechazan seguir siendo manipulados como moneda de cambio por las promesas de políticos que ofrecen una legalización que no se concreta.

Los dreamers o soñadores han aprovechado estos permisos de trabajo para hacer crecer más la economía de EE.UU. Sin embargo, aún se sienten en un limbo migratorio. Su voz de lucha no solo es de ellos, es la voz de la justicia de padres, hermanos de los más jóvenes que no alcanzan este beneficio porque el programa no existe más y solo sobrevive por extensiones.

Organizaciones pro inmigrantes como CHIRLA que defiende los derechos humanos de los indocumentados ha dicho claramente que seguirán apoyando a estos jóvenes dreamers a impulsar estos proyectos de ley y se logre finalmente una legalización.

Los proyectos de ley no han podido obtener luz verde porque republicanos y demócratas han obstaculizado esta vía de legalización. Sin embargo, los dreamers han demostrado con hechos que su crecimiento es productivo.

Rosie Orbach, Los Ángeles California

