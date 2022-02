EEUU: Rusia planea desplegar 30 000 tropas en Bielorrusia

La embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas acusa a Rusia de tener la intención de desplegar decenas de miles de soldados en Bielorrusia.

Rusia quiere desplegar “a principios de febrero más de 30 000 soldados” en Bielorrusia, cerca de Ucrania; estarán “a menos de dos horas al norte de Kiev [capital ucraniana]”, ha dicho este lunes Linda Thomas-Greenfield, en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) sobre la crisis en Ucrania.

La diplomática estadounidense también ha afirmado esta misma jornada del lunes que Moscú ya había desplegado 5000 tropas en Bielorrusia, incluidas fuerzas especiales, misiles y baterías antiaéreas.

Ante tal coyuntura, Thomas-Greenfield ha alegado que EE.UU. busca el camino del diálogo para zanjar la crisis entre Occidente y Rusia, no obstante, “seremos decididos, rápidos y unidos si Rusia sigue panes para invadir Ucrania”, ha agregado.

100 000 soldados rusos cerca de Ucrania, mayor despliegue en décadas

La embajadora estadounidense también ha dicho que Rusia ha desplegado más de 100 000 soldados en la frontera con Ucrania, algo que, a su juicio, “amenaza la seguridad internacional”.

“Imagínense lo incómodo que estarían si tuvieran 100 000 soldados desplegados en su frontera [...] esto no se trata de payasadas, no se trata de retórica, no se trata de EE.UU. y Rusia”, ha sostenido.

De hecho, ha agregado Thomas-Greenfield, el despliegue ruso “es la mayor movilización de tropas en Europa en décadas”.

El Occidente acusa a Rusia de tener como objetivo invadir Ucrania. Tales alegatos se han intensificado luego de que a partir de noviembre pasado varios medios publicaran los supuestos planes para tal operativo, pero Moscú, a su vez, ha tachado repetidamente las acusaciones como falsas e infundadas.

Eso mientras el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido a sus socios occidentales dejar de echar leñas al fuego de tensión con Rusia y no sembrar el pánico en torno a la pugna. De hecho, Occidente es “más católico que el Papa” respecto a Ucrania, tal y como denuncia Moscú.

