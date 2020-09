Rol clave de medios extranjeros en cobertura de elecciones de EEUU

La revista estadounidense Foreign Policy destaca el papel clave de los medios extranjeros en la cobertura de noticias de las elecciones de EE.UU. de 2020.

En un artículo publicado el 1 de septiembre, Foreign Policy señaló que, a medida que se acerca el mes de noviembre y el día de las elecciones, aumenta la cobertura de noticias de las elecciones de EE.UU. en los medios extranjeros como, por ejemplo, la cadena rusa Russia Today (RT), la agencia rusa de noticias Sputnik, la cadena iraní Press TV y el diario chino Global Times.

RT y Sputnik cubrieron en detalle temas relacionados con los candidatos de 2020 y la honestidad de estas elecciones y, además, asuntos relacionados con el sistema de votación por correo, añade la revista estadounidense.

La cadena Press TV abordó temas como el sistema de votación por correo y la presión sobre los votantes por parte de los dos partidos. Pero la revista destaca que Press TV también abordó el enfoque negativo de Irán hacia los candidatos, especialmente hacia Donald Trump, y publicó artículos sobre la posibilidad de conflicto y violencia antes de las elecciones.

En este sentido, la revista estadounidense mencionó dos significativos artículos de Press TV sobre dichas elecciones: “Trump: November election will be ‘most inaccurate and fraudulent election in history’ (Trump: Las elecciones de noviembre serán las elecciones más inexactas y fraudulentas de la historia)” y “Biden slams Trump’s ‘bald-faced lies’ about mail-in voting as pre. suggests election postponement” (Biden critica las mentiras descaradas de Trump sobre la votación por correo..., sugiere el aplazamiento de las elecciones).

Dichos artículos, según la revista, muestran que la cobertura de elecciones por Press TV “se ha centrado más en criticar las políticas y medidas de Donald Trump que en el sistema de votación por correo o en apoyo de Biden”.

En pocas palabras, dice el informe de Foreign Policy , “los medios rusos RT y Sputnik cubren en detalle las noticias relacionadas con los candidatos y Press TV y Global Times critican a ambos candidatos, centrándose más en Trump y en la política exterior del país”.

mrz/nii/