Trump llama vagos a los demócratas por elegir la cuarentena

Trump llama indirectamente vagos a los demócratas, que, contra su opinión, han optado por respetar la cuarentena por la COVID-19.

“Los demócratas no quieren volver. No quieren volver. Creo que deberían regresar aquí, pero no lo hacen. Están disfrutando de sus vacaciones y no deberían hacerlo”, los ha acusado el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Con sus palabras, Trump critica a la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., de mayoría demócrata, que el martes anunció que no se reiniciarán las sesiones en la fecha prevista, el 4 de mayo, a fin de respetar la cuarentena establecida por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Va más allá en sus críticas, acusando a la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi de “comer helado” y “disfrutar de las vacaciones”.

“[...] creo que probablemente sí la están pasando bien. Creo que deberían regresar. Creo que todos deberían volver, y deberíamos trabajar en esto juntos” añade Trump.

Desde el comienzo del brote de la COVID-19 en EE.UU., el presidente ha tratado de minimizar la gravedad de esta enfermedad mortal: ocultó las cifras de los contagiados en el país, acusó a diferentes países, especialmente a China, de crear el virus y puso en peligro la vida de muchas personas sugiriendo que se inyectaran desinfectante para tratar el coronavirus, lo que ha causado una ola de críticas de expertos y científicos dentro y fuera de EE.UU.

Estados Unidos, con más de 1 035 400 casos confirmados y 59 252 muertos se ha convertido en el país más más golpeado por esta enfermedad mortal.

shz/nii/