Trump: No soy responsable de los hospitalizados por desinfectantes

Trump anuncia que no asume la responsabilidad del aumento de las personas que usan desinfectantes y terminaron en hospitales por su “broma” peligrosa.

Los medios estadounidenses reportaron el sábado que más de 100 personas han tenido que ser hospitalizadas por haber ingerido lejía o detergente, después de seguir las recomendaciones del presidente Donald Trump, según las cuales, una medida para eliminar el nuevo coronavirus podría ser inyectándose desinfectantes en el cuerpo.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca anunció el lunes que no se siente responsable del aumento en los reportes de personas que usaron desinfectantes de manera inadecuada. “No, no lo hago”, dijo al ser preguntado al respecto.

Sin dar detalles o explicaciones, cuando le preguntaron a Trump sobre un presunto aumento de las personas hospitalizadas debido a su propuesta, el presidente solo dijo: “No puedo imaginar por qué”.

“Estaba haciendo una pregunta sarcásticamente a los periodistas (...) para ver qué pasaría”, justificó el presidente el viernes, alegando que estaba haciendo una pregunta sarcástica a la miembro del grupo de trabajo del coronavirus Deborah Birx y pidiendo a sus asesores médicos que examinen “el impacto que la luz solar tiene sobre el virus, no desinfectantes”, después de que un funcionario de salud describió un estudio que sugiere los rayos ultravioleta para matar células de la COVID-19.

Anteriormente, Trump había dicho que la hidroxicloroquina, un principio activo que se emplea para tratar la malaria, el lupus y la artritis reumatoide, constituye una “tremenda promesa” para contrarrestar el coronavirus. Sin embargo, tal idea fue censurada por el doctor Rick Bright, quien fuera el responsable de ayudar a encontrar una vacuna para el coronavirus y que fue destituido, según él, por desafiar los planteamientos sin sentido del presidente sobre la hidroxicloroquina.

Al respecto, la Administración de Salud de Veteranos de EE.UU. encontró que los pacientes de la COVID-19 que tomaron el medicamento “revolucionario” de Trump tenían más probabilidades de morir que los que no lo hicieron. En el estudio, el 27,8 % de los que usaron hidroxicloroquina fallecieron en comparación con el 11,4 % que no usó esta sustancia.

Hasta el momento, el país norteamericano, con más de un millón de casos diagnosticados y casi 57 000 muertes, ya se ha convertido en el epicentro del nuevo coronavirus.

