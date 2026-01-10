El portavoz de la policía nacional iraní afirmó el viernes que las observaciones sobre el terreno indican que la calma ha regresado a las ciudades de todo el país tras una ola de disturbios.

Altos funcionarios señalaron que grupos armados, elementos con apoyo extranjero y actores terroristas estaban orquestando violencia, incendios provocados y asaltos a infraestructuras públicas.

Said Montazer al-Mahdi, portavoz de la Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán, declaró que los informes desde el lugar de los acontecimientos mostraban una “calma general” en las ciudades de todo el país.

En declaraciones a la agencia de noticias Tasnim, el vocero policial indicó que las grandes concentraciones públicas registradas a primeras horas del día, que describió como protestas contra las acciones de grupos armados y terroristas de la noche anterior, habían impedido nuevos movimientos violentos la jornada del viernes.

Según informes provinciales sobre el viernes, tras las severas advertencias de las autoridades de seguridad, la mayoría de las provincias no registraron concentraciones ni disturbios, y las fuerzas de seguridad mantuvieron el control a pesar de los limitados intentos de los alborotadores por alterar el orden público. Sin embargo, se registraron ataques contra propiedades públicas y privadas durante los disturbios en varias porvincias.

Tres policías murieron el viernes por la noche en ataques de sediciosos durante los disturbios en Shiraz (sur) y sus alrededores.

El medio iraní también informó que varios miembros de la policía de investigación criminal de Teherán murieron en ataques de desconocidos que abrieron fuego con rifles Kalashnikov durante los disturbios en la capital el jueves por la noche.

En varios lugares, la calma se restableció tras la intervención de las fuerzas Basij y los residentes locales. Las fuerzas de seguridad intentaron arrestar a los responsables y varias personas involucradas en los disturbios fueron detenidas.

El fiscal general de Irán ordenó la aceleración de los procedimientos judiciales para los arrestados, ordenando a tribunales especiales que tramitaran los casos con urgencia.

También solicitó que se presentaran reclamaciones de indemnización contra los responsables de los daños, incluyendo a los instigadores dentro y fuera del país, y a las redes sociales hostiles.

El fiscal general afirmó que los involucrados serían procesados sin clemencia, y añadió que regímenes extranjeros, como Estados Unidos e Israel, apoyan y arman a actores terroristas. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Tel Aviv, Mike Huckabee, afirmó que Washington apoyaría firmemente a los manifestantes en Irán, aunque reconoció los riesgos asociados con una intervención militar directa.

Altos funcionarios estadounidenses e israelíes, incluidos el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamín Netanyahu, respectivamente, han respaldado abiertamente a los alborotadores y han contratado terroristas.

Un miembro del consejo de comunicaciones del gobierno iraní afirmó que los recientes disturbios en Irán constituyen una segunda fase de la guerra de Israel contra Irán y que Estados Unidos la apoya abiertamente.

Montazer al-Mahdi afirmó que, hasta el jueves, al menos 270 policías habían resultado heridos, algunos por armas de perdigones y otros por armas de fuego de uso militar.

Añadió que la policía había actuado con moderación hasta ese momento, pero señaló que, con la participación de grupos terroristas armados, la policía aplicará la fuerza de la ley.

Se refirió a los comentarios de Trump, afirmando que si Irán respondía a los alborotadores, Washington intervendría, lo que, según Shamsolvaezin, indicaba un esfuerzo por proteger a los operativos estadounidenses dentro de Irán. También citó las declaraciones de un funcionario israelí que afirmó que Israel tiene operativos entre las multitudes.

Shamsolvaezin afirmó que es improbable que la población iraní, que según él demostró unidad durante la guerra de 12 días entre Estados Unidos e Israel contra Irán en junio, vuelva a las calles meses después tras los llamados de Trump, y afirmó que, en cambio, fuerzas hostiles están impulsando los disturbios.

Añadió que, en su opinión, ha surgido una distinción entre manifestantes y alborotadores, y señaló que muchos manifestantes se han retirado tras presenciar actos de violencia. Añadió que los acontecimientos deberían considerarse ahora como una segunda fase de la guerra de Israel contra Irán.

El Reino Unido, Francia y Alemania también emitieron una declaración conjunta criticando a Irán y apoyando a los alborotadores y terroristas armados. Los tres gobiernos europeos, junto con Estados Unidos, han impuesto sanciones a Irán y ahora se presentan como defensores del pueblo iraní.

En otra declaración intervencionista, la Unión Europea criticó la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes en la gestión de los disturbios.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de forma pacífica por demandas económicas en algunos puntos de Irán; sin embargo, se han tornado violentas en algunos casos por la infiltración de alborotadores, respaldados desde el extranjero.

Los funcionarios iraníes han reconocido la legitimidad de las quejas económicas planteadas por manifestantes pacíficos y han prometido abordarlas, al tiempo que enfatizan una clara distinción entre protesta pacífica y violencia organizada instigada desde el extranjero, advirtiendo que se actuará judicialmente contra quienes promuevan el caos y la inseguridad.

ncl/tqi