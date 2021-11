Descubren en un vertedero objetos de hace 3500 años en Egipto

Arqueólogos descubren cientos de objetos en un vertedero de 3500 años de antigüedad situado debajo de un templo funerario en Egipto.

Mientras trabajaba en la reconstrucción de una capilla dedicada a la diosa Hathor debajo del templo funerario de Hatshepsut, en Deir el Bahari, un equipo de arqueólogos encontró varias decenas de figurillas femeninas y obsequios a esa deidad, según informó recientemente el portal Arkeonews.

Además, los investigadores descubrieron una gran cantidad de enseres domésticos, tales como tazas, vasijas de cerámica, platos y cuencos.

Algunos de los hallazgos son equipos funerarios de principios del Imperio Medio egipcio, que duró del 2050 al 1750 a. C. No obstante, la mayoría de las piezas encontradas son de épocas posteriores, posiblemente de principios de la dinastía XVIII, que tuvo lugar entre los años 1550 y 1295 a. C.

Hathor era una de las diosas más veneradas del Antiguo Egipto. Se la solía representar con una vaca o como una dama con orejas de vaca. Su imagen aparece en los relieves del templo de Hatshepsut, considerado una joya de la arquitectura antigua.

ftn/mkh