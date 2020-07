Anexión israelí. Coronavirus en mundo. COVID-19 en EEUU - Boletín: 21:30 - 26/06/2020

Palestinos protestan contra plan de anexión israelí. OMS: Millones podrían morir por COVID-19. EE.UU. marca un nuevo récord diario de contagios por pandemia.

1- Cientos de palestinos salieron a las calles en Jan Yunes para protestar contra el plan del régimen de Israel de anexar parte de Cisjordania.

Con pancartas y banderas palestinas, los manifestantes corearon lemas contra la ocupación y el expansionismo israelí. El Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS) advirtió que el plan israelí desencadenará una resistencia armada.

Se espera que el 1 de julio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presente el plan de anexión. Esta decisión ha recibido amplias críticas por parte de la comunidad internacional.

2- La OMS alerta que millones de personas podrían morir en todo el mundo en una posible segunda ola del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que millones de personas podrían morir si la pandemia del coronavirus registra una segunda ola de infecciones.

Para evitar la tragedia de la gripe española registrada entre 1918 y 1920, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, urge a encontrar una vacuna eficaz y universal que permita interrumpir totalmente la propagación de la COVID-19.

3- Estados Unidos registró un récord diario de 40 mil nuevos casos del coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins. Eso, después de que las autoridades sanitarias estimaran que la cifra real de infectados en el país ronda los 20 millones.

Los expertos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos precisaron que el número oficial de más de 2 millones 500 mil contagiados no es realista, ya que solo se están realizando pruebas a los enfermos con síntomas y no a aquellos que no los presentan. Advirtieron que el actual método de pruebas conlleva riesgos para la salud pública puesto que las personas sin síntomas perceptibles tienen la capacidad de contagiar a otros individuos.

mhn/rba