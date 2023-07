Dimite jefe de policía de Tel Aviv por presiones de Netanyahu

El jefe de la policía de Tel Aviv, Ami Eshed, renuncia a su cargo debido a presiones del gabinete de Netanyahu por una represión más fuerte contra manifestantes.

A través de un comunicado difundido la noche del miércoles, Eshed anunció su renuncia por no poder cumplir con las expectativas de los miembros del gabinete de extrema derecha y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para reprimir a los manifestantes con mayor severidad, argumentando que tales solicitudes son una violación de las reglas y una clara interferencia en la toma de decisiones profesionales.

“Fácilmente, podría haber cumplido con estas expectativas usando una fuerza coercitiva excesiva, que llenaba la sala de emergencias de [Hospital] Ichilov después de cada manifestación [con personas lesionadas], pero por primera vez en mis tres décadas de servicio, me encontré con esta realidad absurda que garantizar la paz y el orden no era lo que se me pedía, sino todo lo contrario”, explicó.

Tras la dimisión Eshed, un gran número de israelíes salieron a las calles en Tel Aviv y protestaron una vez más contra las acciones dictatoriales y autocráticas del gabinete de Netanyahu.

Miles de manifestantes israelíes bloquearon una importante autopista en Tel Aviv y otras calles de la ciudad como respuesta a la dimisión forzada de Ami Eshed, jefe de la Policía de la urbe. pic.twitter.com/jf9GXu6O89 — Sepa Más (@Sepa_mass) July 6, 2023

En las últimas semanas, diferentes ciudades en los territorios ocupados por Israel han sido escenario de actos de protesta contra el gabinete de extrema derecha de Netanyahu y las reformas del sistema judicial de la entidad israelí.

