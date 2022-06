Israel presiona a EEUU para eliminar Pegasus de su lista negra

Israel está presionando al Gobierno de Joe Biden para que elimine al fabricante israelí del programa espía Pegasus de la lista negra de EE.UU., según los informes.

Un informe en el portal de noticias israelí Walla indicó que Israel le ha pedido a la Administración de Joe Biden varias veces en los últimos meses que elimine la empresa israelí NSO Group de la lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

“Les dijimos a los estadounidenses que no deberían derribar NSO”, afirmó Walla citando a un alto funcionario israelí. “Incluso si la empresa tuviera algunos clientes problemáticos, eso no significa que los productos y las capacidades de la empresa ya no sean necesarios”, agregó.

Otro informe publicado el miércoles por el portal estadounidense Axios citó a un funcionario estadounidense y dos israelíes diciendo que Washington estaba reflexionando sobre la demanda israelí.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció en noviembre que incluyó a la empresa israelí que fabrica el software de espionaje Pegasus, en su lista de empresas prohibidas ya que sus actividades chocaban con la política exterior de EE.UU. y suponen una amenaza para la seguridad nacional.

Es probable que la Administración de Biden enfrente duras críticas dentro del Partido Demócrata, el Congreso y la comunidad estadounidense de defensa cibernética si avanza para eliminar a la NSO de la lista negra.

El régimen de Israel ha estado bajo una tremenda presión para detener la exportación de spyware desde julio pasado después de que un grupo de organizaciones internacionales de derechos y medios revelara que el programa Pegasus se usó para piratear los teléfonos de periodistas, políticos y activistas de derechos humanos en varios países.

tmv/hnb