Oficial: Incluso la guerra en Gaza no afecta lazos Israel-Emiratos

Emiratos dice que no dejará su polémico acuerdo de normalización con Israel, ni siquiera cuando el régimen de ocupación lance una guerra contra la Franja de Gaza.

“La cálida paz con Israel puede soportar cualquier crisis, como una guerra en Gaza”, así lo indicó el presidente del Comité de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores del Consejo Federal de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Ali Al-Nuaimi, en una entrevista concedida el martes al diario israelí Yedioth Ahronoth.

Sin referirse a los crímenes perpetrados durante décadas por el régimen del Tel Aviv contra el pueblo palestino, el funcionario emiratí arremetió contra el liderazgo de Palestina de estar “atascado en el pasado” debido a su postura hacia Israel.

Al-Nuaimi, además, ha informado que los gobernantes de Abu Dabi planean finalizar su acuerdo de normalización con Israel en la próxima visita a la Casa Blanca, donde firmarán el pacto en una ceremonia especial convocada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Unas fuentes de la Casa Blanca citadas por el diario The Times of Israel han informado que esta ceremonia tendrá lugar el 15 de septiembre, si bien por el momento no ha habido confirmación oficial sobre este acto.

El funcionario emiratí, además, ha confirmado que el príncipe heredero de su país, Muhamad bin Zayed Al-Nahyan, tiene planeado viajar en un futuro cercano a los territorios ocupados palestinos para abordar el desarrollo de las relaciones bilaterales con Israel.

Los Emiratos pactaron el pasado 13 de agosto un preliminar acuerdo de normalización de lazos con Israel pese a las advertencias de larga data de las autoridades palestinas contra cualquier acercamiento al régimen de Tel Aviv.

Tras este polémico acuerdo, los gobernantes emiratíes anunciaron el fin del boicot económico contra dicho régimen de ocupación, asimismo, autorizaron los vuelos directos entre su país y los territorios ocupados.

El anuncio de este pacto recibió condenas a nivel regional e internacional. Las autoridades palestinas calificaron la medida de EAU de “puñalada por la espalda” a la causa palestina y de muestra de su “servilismo” al régimen sionista y a su aliado estadounidense.

Los expertos alertan de que la normalización de lazos con el régimen de Tel Aviv invalida los grandes sacrificios hechos por el pueblo palestino ante la ocupación israelí e ignora su derecho a la autodeterminación.

